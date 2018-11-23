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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Defalarca bıçaklanan şahıs boş arazide ölüme terk edildi Video

Defalarca bıçaklanan şahıs boş arazide ölüme terk edildi Video

Olay yerinden görüntü

Olay Yeri İnceleme Cenaze Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Irak 

-Asri mezarlıktan görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Hayatını kaybeden şahısın morga kaldırılması
-Detay

( KOCAELİ ) -- Bıçakladıkları vatandaşı 100 metre sürükleyerek boş araziye bıraktılar KOCAELİ

- Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından defalarca bıçaklanan vatandaş, yaklaşık 100 metre sürüklenerek götürüldüğü arazide feci şekilde can verdi. Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Yenikent Mahallesi 2407 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokaktan geçen bir vatandaş, sokak üzerinde bulunan bir araziden gelen yardım çığlıklarını duydu. Araziye giden vatandaş, bir kişinin kanlar içinde yattığını gördü. Olayı gören vatandaş panikle durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen bacaklarından defalarca bıçaklandığı belirlenen şahıs kurtarılamadı. Feci şekilde can veren şahısın 41 yaşındaki Murat Kepenek olduğu belirlendi. Kepenek’in cenazesi yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi incelemesi için Gebze Asri Mezarlığı morguna kaldırılırken polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Murat Kepenek’in olay yerine kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından 34 SV 7096 plakalı bir otomobille getirildiği ve yaklaşık 100 metre sürüklenerek boş araziye bırakıldığı belirlendi. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen kimliği tespit edilemeyen şahısların daha sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtıkları tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MK
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