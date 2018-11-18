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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Dedesinin vasiyetini gerçekleştiren toruna madalya - HATAY

Dedesinin vasiyetini gerçekleştiren toruna madalya - HATAY



: - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Hatay Temsilcisi Rahmi Vardı'nın Abdurrahman Emir'e plaket takdimi - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Hatay Temsilcisi Rahmi Vardı'nın konuşması - Abdurrahman Emir'in konuşmasıDedesinin vasiyetini gerçekleştiren toruna madalya - Hatay 'da yaşayan Abdurrahman Emir, dedesinin vasiyetini yerine getirerek Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına 10 bin lira bağışta bulundu - Emir'e bağışı dolayısıyla altın madalya ve beratı takdim edildiHATAY (AA) - Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Abdurrahman Emir, dedesinin vasiyetini yerine getirerek Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına 10 bin lira bağışladı.Yaklaşık 2 yıl önce kanser tedavisi gördüğü sırada 86 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Emir'in Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulunulması isteğini torunu gerçekleştirdi.Kırıkhan'da yaşayan ve İskenderun'da bir fabrikada işçi olarak çalışan Abdurrahman Emir, dedesinin isteği üzerine vakfa 10 bin lira bağışta bulundu.Bağış yapan Emir'e, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Hatay Temsilcisi Rahmi Vardı tarafından törenle altın madalya ve beratı takdim edildi.Vardı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesinin vasiyetini gerçekleştiren Emir'e teşekkür ettiklerini söyledi.

Emir'in örnek bir davranış sergilediğini ifade eden Vardı, ''Mehmet Emir dedemizin vasiyetini yerine getirmek torununa nasip oldu. Bu güzel davranışından dolayı kendisini kutluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı anısına kendisine altın madalya ve beratı takdim ettik.'' dedi.
Abdurrahman Emir de dedesinin vasiyetini yerine getirdiği için çok mutlu olduğunu belirtti.
Dedesinin vatan sevdalısı olduğunu dile getiren Emir, ''O devletine ve milletine çok bağlıydı. Ülkesini çok seven biriydi. Son günlerinde bana bağışta bulunmam için vasiyette bulunmuştu, bunu bugün yerine getirdim. Çok huzurluyum. Verilen altın madalya ve beratı ömür boyu bir hatıra olarak saklayacağım.'' şeklinde konuştu.

Altın Madalya Fabrika Kanser Tedavisi Muhabir 

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