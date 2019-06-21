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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Dedesini ziyarete giden 8 yaşındaki çocuk balkondan beton zemine düştü

Dedesini ziyarete giden 8 yaşındaki çocuk balkondan beton zemine düştü

yaralının hastaneye getirilmesinden görüntü

Olay Yeri İnceleme Kız Çocuğu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yaşlı Çift 

-olayın meydana geldiği yerden görüntü
-polis ekiplerinin incelemelerinden görüntü
-çocuğun fotoğrafı

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde dedesinin evine misafirliğe gelen çocuk balkonda oyun oynarken 2. kattan düşerek ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre olay, Orhaniye Mahallesi Uncu Sokak'ta meydana geldi. Yenice Mahallesi’nde ikamet eden Buğlem Çoban (8), Orhaniye Mahallesi'nde oturan dedesine misafirliğe geldi. Küçük kız çocuğu ikinci katta balkonda tek başına oyun oynadığı sırada biranda dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Çığlık sesini duyan evdekiler, balkondan aşağı baktıklarında şok geçirdi. Yerde yatan çocuğun kendi torunları olduğunu fark eden yaşlı çift hemen bahçeye inerken olayı 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler ağır yaralanan çocuğu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buğlem Çoban'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olaydan sonra olay yeri inceleme ekipleri çocuğun düştü yerde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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