Dedesine geçmiş olsun ziyaretine giden gencin otomobilinden 50 bin lirayı 30 saniyede çaldılar Haberi

-Araçtan görüntü

-polis ekiplerinden görüntü

-Araç incelemesinden görüntü

-Anne Müzeyyen Yandım'ın açıklamaları



( ÇORUM ) ÇORUM



- Çorum’da dedesine geçmiş olsun ziyaretine giden bir kişinin bankadan çektiği 50 bin lira aracın camını kıran hırsızlar tarafından çalındı. Bankadan para çektikten sonra sahte plakalı bir araçla şahsı takip ettikleri tahmin edilen hırsızlar 30 saniye içerisinde otomobilde bulunan parayı alarak kayıplara karıştı. Olay, Gülabibey mahallesi Kafkaslar 3. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum’da hayvancılık yapan Yasin Yandım adlı genç sabah saaterinde hayvan kesiminden dolayı hesabına yatırılan 50 bin lirayı bankadan çekti. Daha sonra ameliyat olan dedesinin yanına giden genç, 10 dakika sonra aracının yanına geldiğinde otomobilin camlarının kırık olduğunu fark etti. Aracın torpido kısmına koyduğu parasının yerinde olmadığını gören Yandım, polis ekiplerini arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri otomobilde inceleme yaptı. Helal para kazandığını ve o paranın kendisine döneceğini dile getiren Yandım, “Hayvan kestirdik. Bankaya para yatırılmış onu aldım geldim. Dedemi ziyarete geldim. 15 dakika falan sonra baktım aracın yanına geldiğimde cam kırıklarını gördüm. Hiçbir ses falan duymadım. Aracın yanına geldim torpidodaki para alınmış. Ben helal para kazanıyorum o para bana dönecek” dedi.

Sabah oğlunun telefon ettiğini belirten anne Müzeyyen Yardım ise, “Sabah kahvaltısı yaptık dedim gel çay içelim dedim. Hazırlanın o zaman dedi.

Hafta sonu köye gideceğim için tohumcuya götürmesini istedim. Hazırlan geliyorum dedi.

Dedesi ameliyat olunca ona bir geçmiş dileklerini iletti. Aşağı indi. Çarşıda işim var acele et dedi sonra. 10 dakika içerisinde böyle oldu. Hiçbir ses duymadık” dedi.

Çalınan paraların bulunması için dua eden anne Yandım, “Çok kişinin canını yakıyorlar. İnşallah Allah’ta onların canını yakar. O parayı yemek onlara nasip olmasın. Bir milyar değil, iki milyar değil 50 bin lira. Allah’ın belaları. Çocuğumu çağırdığım için vicdanen rahatsızlık duyuyorum. Keşke gelmeseydi de bu olay olmasaydı” diye konuştu.

30 saniyede çalıyorlar Hırsızlık olayına karışan otomobil bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Yasin Yundam’ın kullandığı otomobil annesinin yaşadığı evin önüne geliyor. Yandım’ı takip eden araç ise bir süre sokağın başında bekliyor. Bir süre sokağın başında bekleyen otomobil daha sonra Yardım’ın otomobilin yanına geliyor. 30 saniye içerisinde araçta bulunan parayı çalan hırsızlar daha sonra olay yerinden uzaklaşıyor. (MMY-BÖ)

