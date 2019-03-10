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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Dedesinden kalan tarihi değirmende un üretmeye devam ediyor İzle

Dedesinden kalan tarihi değirmende un üretmeye devam ediyor İzle

İSMAİL KUŞÇUOĞLU'NUN DEĞİRMENE GELMESİ

Katkı Maddesi Emeklilik Nostalji 

-DEĞİRMENDE UN ÜRETMESİ
-RÖPORTAJ
-DETAYLAR

( BOLU -ÖZEL)- Dededen toruna kalan su değirmeni doğaya ve tabiata karşı direniyor BOLU

- Bolu’nun Mudurnu İlçesi’nde yaşayan İsmail Kuşçuoğlu (68), emeklilik hayatını doğal un arayanlar için, dedesinden kalan tarihi değirmende un üreterek devam ettiriyor. Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mudurnu İlçesi Yaylabeli Köyü’nde yalnız yaşayan 68 yaşındaki İsmail Kuşçoğlu, yaklaşık 100 yıllık olduğunu tahmin ettiği un değirmenini, yeniden aktif hale getirerek köyündeki ve bölgedeki insanlar için un üretmeye devam ediyor. Çocukluğunda dedesi ve babasıyla birlikte çalıştırdıkları değirmene gelerek hem vatandaşlar için un üreten hem de nostaljik anlar yaşayan Kuşçuoğlu, Mudurnu’da kalan son tarihi değirmenin de sahibi. Değirmenciliğin, dedesinden ve babasından kendisine miras kaldığını söyleyen Kuşçuoğlu, çalıştırdığı değirmenden bir kazanç beklemediğini ve işini hobi olarak yaptığını belirterek, “. Değirmeni 1937’de dedem yapmış. Ondan önceki tarihi hiç bilemiyorum. Bu yaşıma kadar değirmende değirmencilik yapıyorum. Babadan, dededen kalma olduğu için bizde de böyle gidiyor. Bölgemizde benden başka da yok. Bir tek bende var böyle düzeni olan. Kazancımdan falan değil, bunu hobi olarak devam ettiriyorum. Komşunun, etraftan başka bir vatandaşın işi görülsün. Eski yaşamı yaşatmak amaçlı bunu devam ettiriyorum. UBuradaki un esas undur. Fabrika unlarına falan benzemez. Esas enerji, doğallık bunda. Hiçbir katkı maddesi konulmuyor. Kepek olduğu için insanlar buna özenerek alıyor” dedi.
Vatandaşların getirdiği buğdayları değirmeninde un haline getirirken zaman zaman gençlik yıllarını hatırlayarak duygulu türküler de söyleyen Kuşçuoğlu, doğanın bozulmasıyla suların da azaldığını ancak, değirmen ustası olduğu için az suyla değirmenin döndürmeyi başardığını kaydetti.

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