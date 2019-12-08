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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Dedenin inadı, sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

Dedenin inadı, sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

olay yeri detay

İlk Müdahale Polis Hastane Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-yaşlı amca detay
-ikna çabaları detay
-ambulans detay
-sağlık görevlileri detay
-genel ve detay

( ANTALYA )- Parkta baygınlık geçiren yaşlı dede hastaneye gitmek istemedi- Nabzı ve tansiyonu zayıflayan yaşlı dede güçlükle ikna edilip hastaneye götürüldü ANTALYA

-Antalya’da sabah saatlerinde çıktığı yürüyüş sırasında baygınlık geçiren 73 yaşındaki adam sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Hastaneye gitmemekte direnen yaşlı adam, ekiplerin uzun süren uğraşları sonunda ikna edilebildi.Olay saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Çallı tramvay yolu yanında bulunan parkta meydana geldi. Sabah saatlerinde yürüşe çıkan ve baygınlık geçiren yaşlı dedeyi gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı. Yaşlı amcanın tansiyonu ve nabzı zayıflayınca hastaneye kaldırmak isteyen görevliler, hastayı ikna edemedi. Yaşlı adam ise kısa süreliğine tuvalete gitmek istediğini belirtti.
Tuvalete gidip geldikten sonra, hastaneye gitmek istemediğini belirten Sait Demirel (73) kendisini ikna etmeye çalışan çevredeki vatandaşları da dinlemedi. Evine gitmek istediğini söyleyen Demirel uzun uğraşlar sonucu ambulansa binmeye ikna oldu. Demirel kontrol için hastaneye götürüldü.
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