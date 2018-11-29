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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Dedelere fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Dedelere fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Şahısların karakoldan çıkması

Genç Kız Genç Kızlar Akalan Fuhuş Operasyonu Çerikli 

-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 10 adrese baskın yapıldı. Yapılan operasyonlar da genç kızları pazarladıkları tespit edilen ve yaşları 65 ile 80 arasında olan 4 kişi ile aracılık eden 6 kişi yakalandı. Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri ve Sındırgı ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda genç kızları pazarladıkları tespit edilen 4 kişi ile aracılık yapan 6 kişi yakalandı. Çok sayıda polis ekibinin gerçekleştirdiği fuhuş baskınında tespit edilen 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
"Banyolu ve Banyosuz" şeklinde seçeneklerle ve bu seçeneklere göre değişen ücretler karşılığında genç kızları pazarladıkları tespit edilen M.S. (80), M.A.Y. (72), C.G. (69), A.B. (65) ile aracılık yapan 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet av tüfeği ve bunlara ait 25 adet fişek ve fuhuş suçundan elde edilen 2 bin 100 dolar ile 2 bin 105 Türk Lirası ile cinsel içerikli ilaçlar bulundu. Şahısların sorgusu sürüyor.
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