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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Dedelere düzenlenen fuhuş operasyonuna 5 tutuklama

Dedelere düzenlenen fuhuş operasyonuna 5 tutuklama

şahısların getirilmesi

Fuhuş Operasyonu Fuhuş Irak 

-detaylar
--arşiv-
-şahısların görüntüsü
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( BALIKESİR -ÖZEL)- Aralarında yaşlılar da var BALIKESİR

- Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda aralarında yaşlı şahıslarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 10 adrese baskın yapıldı. Yapılan operasyonlarda 9 şahıs ile 4’ü Azerbaycan uyruklu toplam 5 bayan şahıs gözaltına alındı. Şahısların alınan ifadeleri sonrası tespit edilen 1’i Azerbaycan uyruklu 2 erkek şahıs ile 1 bayan şahıs daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 6 erkek ile 2 bayan ifade sonrası serbest bırakılırken, yabancı uyruklu bayanları çeşitli yollardan yurda getirerek kendilerine ait ikametlerde para karşılığı erkeklere pazarlayan ve fuhuş yapmaya zorladıkları iddia edilen E.Y. (48), M.S. (80), M.A.U. (72), F.D. (52) ve H.D. (31) ise tutuklandı.
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