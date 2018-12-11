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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Dedeler çoştu...Huzurevi sakinleri hem söyledi, hem de kurtlarını döktü İzle

Dedeler çoştu...Huzurevi sakinleri hem söyledi, hem de kurtlarını döktü İzle

Huzur evi sakinlerin türkü söylemesi

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-Başkanın konuşması
-Huzurevi sakinlerinin çiftetelli oynaması
-Huzurevi sakinlerinin türküleri eşlik etmesi

( BİLECİK )- Bilecik’te tamamı huzurevi sakinlerden oluşacak orkestranın temelleri atıldı- Huzurevi sakinleri "Yaş-Al Sesini Müzikle Yaş-At" etkinliğinde gönüllerince eğlendi BİLECİK

- Bilecik’te huzurevi sakinleri, düzenlenen müzik gecesinde hem söyledi hem de oyunlar oynayıp adeta kurtlarını döktü. Bilecik Belediyesi tarafından Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirile "Yaş-Al Sesini Müzikle Yaş-At" adlı etkinlikte kapsamında düzenlenen müzik gecesinde huzurevi sakinleri gönüllerince bir gece yaşadı. Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri koro eşliğinde türküler seslendirdi ve oyunlar oynadı. Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can da etkinliğe katılarak, huzurevi sakinlerinin mutluluğunu paylaştı, oyunlarına eşlik etti. "Bilecik Belediyesi olarak bizler her zaman bu tür güzel etkinlikleri sizlerle buluşturma gayretindeyiz" Huzurevi sakinleri ile sohbet eden ve çay içen Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Belediyesi olarak vatandaşlarımızı sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturma gayretinde olduklarını kaydetti.
Yaşlıların toplumsal hayattaki yerine değinen ve her zaman yaşlılarımıza değer verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, şunları söyledi: "Çok kıymetli büyüklerim, Bilecik Belediyesi olarak bizler her zaman bu tür güzel etkinlikleri sizlerle buluşturma gayretindeyiz. Arkadaşlarımız sağ olsunlar güzel bir buluşma gerçekleştirmişler. Geçtiğimiz haftaki etkinliğe gelememiştim. Ama önümüzdeki hafta düzenlenecek olan spor etkinliğine ben de giysilerimi giyip sizlerle bir araya geleceğim. Bu anlamda bizleri konuk ettiğiniz için ve bir araya gelmemize vesile olduğunuz için hepinize teşekkür ediyor, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. Huzurevi sakinleri de gerçekleştirilen etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Bilecik Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ekibinin de yer aldığı gecede renkli ve güzel görüntüler yaşanırken, huzurevi sakinlerine ikramlar yapıldı. Öte yandan bu programların devamı geleceği bildirilirken, önümüzdeki aylarda tamamı huzurevi sakinlerinden oluşacak bir orkestrasında kurulacağı öğrenildi.
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