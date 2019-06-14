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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Dedektör köpekler hünerlerini sergiledi

Dedektör köpekler hünerlerini sergiledi

Programdan detaylar

Şiir Yarışması Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Dedektör Köpek Öğrenciler 

- Köpeklerden detaylar
- Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da, Jandarma Teşkilatı’nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama programında jandarma unsurlarına bağlı dedektör köpeklerin gösterileri büyük ilgi topladı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen 180. Kuruluş Yıl Dönümü programına, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tank Kur. Alb. Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Jandarma Komutanı J.Alb.Şahin Karakaş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel protokol üyeleri ve görevli çok sayıda jandarma katıldı.
Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci Kuruluş Yıl Dönümü için yapılan şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilirken, tören kapsamında, görevlerindeki başarılardan dolayı jandarma personellerine de teşekkür belgeleri verildi.
Dedektör köpekler ilgiyle izlendi Daha önce çeşitli uyuşturucu operasyonlarında yaklaşık 600 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirilmesine büyük katkısı olan uyuşturucu arama köpeği, birçok operasyonda patlayıcı maddenin patlamadan ele geçirilmesine büyük katkıda bulunan tnt arama köpeği ve iz arama köpeğinin törendeki gösterileri büyük ilgiyle izlnedi. Törende çerçevesinde senaryo gereği, kayıp şahıs, araçta uyuşturucu madde bulma, tnt arama gibi eylemleri başarıyla sergileyen arama köpekleri ve eğitmenleri katılımcılar tarafından büyük alkış aldı. (HLD-
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