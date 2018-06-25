Dedektör köpek yedek tekerden ayrılmayınca her şey ortaya çıktı

-Narkotik köpeğinin araçta arama yapması



( MUĞLA )- Sanayi'de açtırılan yedek tekerden 400 bin TL değerinde uyuşturucu çıktı- Bodrum'da kokain operasyonu MUĞLA



- Bodrum'da bir ihbarı değerlendiren polis, dedektör köpek Molly sayesinde uyuşturucuya geçit vermedi. Bodrum'a giriş yapan bir otomobilin yedek tekerinin başından ayrılmayan hassas burunlu polis köpeğinin tepkisi üzerine sanayide açtırılan yedek tekerlekten çok miktarda kokain çıktı. Polis uyuşturucu maddeye imha etmek üzere el koyarken zehir taciri de gözaltına alındı. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Y.G. isimli şahsın İstanbul’dan otomobil ile ilçeye uyuşturucu getireceği, getirdiği uyuşturucuyu Yalıkavak, Gündoğan ve Göltürkbükü mahallelerine tatil için gelen turistlere satacağı şeklinde istihbarı aldı. Bunun üzerine polis ekipleri Milas Bodrum karayolu üzerinde tertibat alarak beklemeye başladı.

Bahse konu aracı sabahın ilk ışıklarında Bodrum’a yaklaştığının tespit edilmesi üzerine araç Güvercinlikten Bodrum'a Torba uygulama noktasına kadar takip edildi. Uygulama noktasında durdurulan araçta Narkotik Dedektör köpeği Molly ile yapılan arama sonucunda köpeğin arabanın yedek lastiğine tepki vermesi sonucu yedek lastik sanayi bölgesinde açtırıldığında lastik içine zulalanmış, 501 adet satışa hazır küçük paketler halinde 400 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli Y.G.'nin ikametinde yapılan aramada 286 paket yine satışa hazır halde küçük paketler halinde 180 gram kokain ele geçirildi. Toplamda 787 paket halinde ele geçirilen kokain maddesinin 400 bin Türk Lirası değerinde olduğu ifade edildi. Y.G. isimli şahıs 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi.

