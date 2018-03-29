Dedektör köpek Atak'tan esrara geçit yok



- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısında bir otomobilde piyasa değeri 633 bin TL olan 25 kilo 347 gram esrar ele geçirildi. Türkiye’ye giriş yapmak üzere Yunanistan’dan İpsala Gümrük Kapısına gelen Bulgaristan plakalı araç Kara Kapıları Taşıt Takip Programına kaydedilerek sahaya giriş yaptıktan sonra pasaport ve gümrük tescil işlemlerini müteakip ülkeye ilk girişi olması sebebiyle risk kriterleri çerçevesinde x-ray’e sevk edildi. Gümrük muhafaza personeli refakatinde x-ray taramasına yönlendirilen otomobilde yapılan tarama neticesinde iki noktada şüpheli yoğunluk farkı tespit edilmesi üzerine otomobil, detaylı olarak aranmak üzere arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpek Atak ile yapılan detaylı aramada köpeğin x-ray’de belirlenen şüpheli noktalardan aracın alt kısmına aşırı tepki verdiği görüldü.

Otomobilin tabanında yapılan inceleme sonucunda alt kısımda sac eklenerek gizli bir boşluk oluşturulduğu tespit edildi. Boşlukta bulunan paketlerden alınan örnek uyuşturucu test kitinde analiz edildiğinde maddeden esrar uyarısı alındı. Oluşturulan boşluğa gizlenmiş vaziyette gümrük muhafaza personelince yakalanan piyasa değeri 633 bin TL olan 25 kilo 347 gram uyuşturucuya İpsala Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile el konulmuş olup, şahıs hakkında Savcılık nezdinde başlatılan adli tahkikat devam etmekte.

