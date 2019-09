Dedektif gibi iz sürdü, kaybolan horozunu buldu İzle

-- Erol Aydın'ın horozuyla ilgilenmesi

Horozunu adeta çocuğu gibi seven Erol Aydın, güvenlik kameralarını inceledi, el ilanları astı- Azmetti, yılmadı, vazgeçmedi; "Yalnız" adını verdiği horozuna 20 gün sonra kavuştu



- Trabzonlu Erol Aydın, kaybettiği horozu için azmetti, yılmadı, vazgeçmedi adeta bir dedektif gibi iz sürdü. 20 gün boyunca güvenlik kameralarını inceleyen, sokaklara el ilanı asan Aydın, “Yalnız” ismini verdiği horozuna kavuştu. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan Erol Aydın “Yalnız” ismini verdiği 5 aylık horozunu 20 gün önce kaybetti. Kaybolan horozunu bulmak için dedektif gibi iz süren Aydın, çevredeki bütün güvenlik kamera kayıtlarına ulaştı. 6 günlükken aldığı horozdan vazgeçmeyen Aydın, horozunun en son güvenlik kameralarında bir kişi tarafından alındığı tespit etti. Horozunu adeta çocuğu gibi gören Aydın, sokaklara da el ilanı astı. Engelli olmasına rağmen horozunu bulmak için 10 km yol katederek mahalle mahalle gezen Aydın, horozunun en son Fatih Mahallesi’nde görüldüğünü öğrendi. Bu haberi alır almaz yola çıkan Aydın, mahalleye gittiğinde horozunu gördü. Mahalleli tarafından korunan horozunu gördüğünde duygulanan Aydın, “Yalnız” ismini verdiği horozunu kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. İğne ile kuyu değil okyanus kazarak horozunu bulduğunu belirten Erol Aydın, “20 gün sonra horozuma kavuştum. İlk karşılaşmamızda çok heyecanlandım elim ayağıma dolaştı. Heyecandan neredeyse kalbim duruyordu, o an anlatılmaz yaşanır. 20 günden beri mücadelemi veriyordum. Ben iğne ile kuyu değil okyanus kazdım. Görüntülerinden CD’lerden 20 gün boyunca hep araştırdım. Dur durak demeden koştum. En sonunda Allah’ın izniyle buldum. Allah bana zeka, düşünce, fikir verdi rabbimin sayesinde buldum. Horozumu bulmak için Trabzon’un içinde yaklaşık 10 kilometre yol yaptım. Kendi çabalarımla buldum kendimle gurur duydum. Polise başvurmuştum ancak oradan bir sonuç alamadım. En sonunda zafere ulaştım” dedi.

“Mahalleli 20 gün boyunca horoza baktı” “Yalnız” ismini verdiği horozuna 20 gün boyunca kaybettiği yere 2 km mesafedeki Fatih Mahallesi’ndeki esnaf ve mahalle sakinlerini baktığını dile getiren Aydın, “Aradan 20 gün geçmişti haliyle beni biraz tanımamazlık gibi oldu. Arabaya aldıktan sonra beni benimsedi. Koltuğa oturduktan sonra dikkatlice bana bakıyordu. Eve gittik her zamanki gibi onu yıkadım. Kuruttum kucağıma aldım. Yıkadıktan sonra benim onu sahiplendiğimi sahibi olduğunu anladı, hissetti. Artık yanımdan ayırmıyorum iş yerime de getiriyorum. Bulma sürecinde herkese haber vermiştim. İz sürmek çok önemli. En küçük verileri bile değerlendirdim. Cumhurbaşkanımızın TEKNOFEST’te konuştuğu sözden çok etkilendim. O sözleri beni çok kamçıladı. Hayallerimin peşine koştum sonucu elde ettim. Cumhurbaşkanımızın o sözleri yatarken bile aklıma geldi. Dediği söz şuydu. 'Bizim milletimiz bir şeye inandığında yola çıktığında Allah’ın izniyle onu durdurabilecek hiçbir güç yoktur' Bu azimle yola çıkarak horozumu buldum. Horozumu bulmak için kağıt toplayıcılarına, demir, hurda toplayan arkadaşlara söylemiştim. Son olarak Fatih Devlet Hastanesi civarında horozumun dolaştığını bana söylediler. Bu haberi alınca hemen belirtilen yere koştum. Denilen yerde horozumu gördüm. Çok heyecanlandım. İsmini 'Yalnız' koymuştum. Engelli çocuğu olan bir bayan vardı horozumun ismini ‘Poyraz’ koymuş. 20 gün boyunca onlar bakmıştı. Onlarda horozumu aynı şekilde yıkamışlardı. Ona yer yapmışlar. Onlarda horozdan ayrıldıklarına çok üzüldüler. Onlarla dostluğumuz ilerleyecek . Sıkıldığı zaman ‘Yalnız’ı engelli kardeşimin yanına getireceğim” ifadelerini kullandı. (OK-ÖS-Y)