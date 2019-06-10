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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Dede mesleğini yaşatmaya devam ediyor

Dede mesleğini yaşatmaya devam ediyor

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Bıçakçılık Mantar Hastalığı Irak 

-uğur sezgin röportaj

( ÇANKIRI -ÖZEL) ÇANKIRI

- Çankırı'da yaklaşık yarım asırdır bıçakçılık işiyle uğraşan aile, dede mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Mesleğiyle ilgili açıklama yapan Uğur Sezgin, "Mesleğe 1970’li yıllarda dedemin yanında çırak olarak başladım. Daha sonra devlet kurumuna girdikten sonra babam devraldı dededen kalan sanatımızı. Emekli olduktan sonra da ben ondan devraldım ve 3. nesil olarak mesleği sürdürmekteyim. Çankırı’da başladık ve Çankırı’da devam etmekteyim. Bıçakları daha önceden imalatını yapıyorduk ama şu anda yapmıyoruz. Sadece tamirat bileme üzerine sürdürmekteyiz. Çankırı’da sadece bıçakçılık işini yapan sadece biz varız" dedi.
Sezgin, "Müşterilerin ihtiyacına göre cevap vermeye çalışıyoruz. Bizim müşterimiz geldiğinde iyi bir bıçak istiyor. Biz de bıçağı ne amaçla kullanacağını sorar ve ona göre bıçak veriyoruz. O kadar çeşitli bıçaklar var ki şu anda Çin malları çıktı. Kurban Bayramı yaklaştığında piyasa değerinin çok çok altında bıçaklar satılmakta. İnsanlar bileme yaptırmak için geldiğinde o zaman farkına varıyoruz. Artık bıçaklarda ahşap saplar bitti. Ziraat mantar hastalığın yapıyor diyor genelde plastik saplı bıçaklar kullanılıyor. Türkiye’de üretimi yapılan bıçaklarımız gerçekten kaliteli" diye konuştu.

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