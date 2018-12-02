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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Dede ile torunun fıçıları Türkiye’nin her yerinden alıcı buluyor İzle

Dede ile torunun fıçıları Türkiye’nin her yerinden alıcı buluyor İzle

86 yaşındaki İsmail Alkış'ın fıçı üretiminden detaylar

Zeytin Yağı Şalgam Suyu Leman Gesi 

-Torun Mehmet Esen'in çalışma anından detaylar
-Fıçılardan detaylar
-Atölyeden detaylar
-İsmail Alkış ve Mehmet Esen ile röportaj

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki İsmail Alkış, torunu ile ürettiği fıçıları Türkiye’nin her yerinden alıcı buluyor. Geçmiş yıllarda daha fazla kullanılan ahşap fıçıları 72 yıldır Bursa’nın İznik ilçesindeki atölyesinde üretmeye devam eden İsmail Alkış, enerjisi ile gençlere taş çıkartıyor. Zeytinyağı, sirke, şarap, şalgam suyu muhafaza etmek için 5 litreden bin litreye kadar her boyda fıçıları torunu Mehmet Esen ile yapan İsmail Alkış, çok fazla sipariş aldıklarını, fakat iki kişi çalıştıkları için yetişemediklerini dile getiriyor. Türkiye’de ahşap fıçı üretiminin çok az olduğunu belirten 86 yaşındaki İsmail Alkış, “Fıçının son ustası olduğum söyleniyor. Fıçı üretmek bana basit geliyor. Ben bu yaşımda çalışmaya devam ediyorum ve hiç yorulmuyorum. Güneş doğduğundan batımına kadar çalışırım. Hatta güneş battıktan sonra da kalabiliyorum” dedi.
Türkiye’nin her bölgesinden sipariş aldıklarını belirten İsmail Alkış, “Zeytin, zeytin yağı, şarap, sirke, şalgam gibi ürünleri koyuyorlar. Fıçı denildiği zaman akla meşe ağacı gelir. En güzel fıçılar meşeden oluyor. Bunlar tamamen el emeğidir. Eğer tahtaları önceden hazırlarsak günde 3-4 tane fıçı yapabiliriz. Fıçı fiyatları litresine göre değişiyor. 250 TL ile 2 bin 500 TL arasında fıçılarımızı satıyoruz” dedi.
Torunu Mehmet Esen’e de fıçı yapmayı öğrettiğini vurgulayan Alkış, “Çalışacak kimse bulmakta çok zorluk çektim, ama torunum beni kurtardı. Şimdi onunla beraber fıçı üretiyoruz. Çoğunu torunum yapıyor” diye konuştu.
Dedesinin mesleğini devam ettirdiğini belirten Mehmet Esen, “Bir buçuk yıldır bu atölyede dedemle beraber fıçı üretiyoruz. Her işe uygun fıçı üretiyoruz. Sadece sıvı muhafaza etmek için değil, dekoratif maksatlı talepler de geliyor. Şu anda bu işi yapacak eleman bulmak çok zor. Bizler sipariş üzerine çalışıyoruz. Son zamanlarda çok yoğunuz. Ne kadar fıçı yapsak o kadar satılıyor. Ben de bundan sonra bu mesleği devam ettireceğim” ifadelerini kullandı.
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