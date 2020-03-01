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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
DEAŞ zanlıları komandolar eşliğinde adliyeye getirildi

DEAŞ zanlıları komandolar eşliğinde adliyeye getirildi

zanlıların adliyeye getirilişi

( ÇORUM )-4 kişi adliyeye sevk edildi ÇORUM

Komando Güvenlik Önlemi Dolar Terör Örgütü İstihbarat 


- Çorum’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlılar adliyeye getirildiği sırada komandolar geniş güvenlik önlemi aldı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çorum İl Jandarma Komutanlığı - Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ile koordineli olarak düzenlenen 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi Operasyonda DEAŞ terör örgütü ile ilişkisi olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda da ele geçirilen materyallere el konuldu. Sorguları tamamlanan zanlılar DEAŞ terör örgütü üyesi 4 kişi haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edildi.
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