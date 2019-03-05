- DEAŞ'tan adliyeye sevk edilen 24 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı Haberi

-Polis araçlarına binmeleri

-Polis araçlarının emniyete gidişi

-Adliye dış görüntüsü



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 24 şüphelinin nöbetçi mahkemece gözaltı süreleri uzatılarak yeniden emniyete götürüldüler. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenledi.

Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan 24 zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 24 şüpheli mahkemece gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verilip adliyeden yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüler. Soruşturma devam ediyor. (MAY-SLH-

