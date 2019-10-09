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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
DEAŞ şüphelisi tutuklandı

DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Zanlının adli tıpa getirilmesi

Adli Tıp Akalan Yakalama Kararı Harekete Geç Terör Örgütü 

-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan çıkartılması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Suriye'ye 3 yıl önce giderek DEAŞ adına savaştığı öne sürülen zanlı Şanlıurfa'da yakalanıp Adana'ya getirildi ADANA

- Adana'da, Suriye'ye 2016 yılında giderek DEAŞ adına savaştığı öne sürülen zanlı tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Törerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.D. (25) isimli şahsın 2016 yılında Suriye'ye giderek burada terör örgütü DEAŞ adına savaştığı belirlenip yakalama kararı çıkartılınca harekete geçti. Şahsın yakalanması için bütün illere de bilgi verildi.
Bu sırada zanlı Şanlıurfa'da uygulama noktasında polisin dikkati sayesinde yakalandı. Zanlı Adana Emnyet Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı. Zanlının sorgusunda DEAŞ terör örgütüyle bağı olmadığını ileri sürdüğü ancak kendisiyle Suriye'de DEAŞ adına savaşan bir başka kişinin 2016 yılından bu yana Suriye'ye gidip geldiğini DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (FKE-
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