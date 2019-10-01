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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - KONYA

DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - KONYA

- Şüphelinin Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesiDEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - Konya 'da, terör örgütü DEAŞ ile elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındıKONYA (AA) - Konya 'da, terör örgütü DEAŞ ile elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Emre E. ile Selçuk Y'nin, terör örgütü DEAŞ ile örgüt elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin sosyal medyadan propagandasını yaptıklarını belirledi.Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

Sosyal Medya Akalan Propaganda Terör Örgütü Trol 

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