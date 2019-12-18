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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı - KAYSERİ

DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı - KAYSERİ

- Zanlıların sağlık kontrolü için adli tabipliğe getirilmesi - Zanlıların sağlık kontrolünün ardından jandarma araçlarına bindirilmesi Kayseri 'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik istihbari çalışma sonucu Kocasinan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu M.D, S.A. ve M.T. ile Irak uyruklu M.M. ile M.D.T. gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen M.D. ve S.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.M.M. ile M.D.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Adli Kontrol Jandarma Akalan Terör Örgütü Irak 

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