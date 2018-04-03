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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 Iraklı adliyeye sevk edildi

DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 Iraklı adliyeye sevk edildi

DEAŞ üyelerinin emniyetten çıkarılması

( SAMSUN -HD) SAMSUN

Terörle Mücadele Akalan Terör Örgütü Avcılık Sınır Dışı 


- Samsun’da terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 21 DEAŞ şüphelisinden 5'i adliyeye sevk edilirken, 4'ü savcılık talimatıyla sınır dışı edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ’a yönelik, çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda il genelinde belirlenen farklı adreslere operasyon düzenleyen terörle mücadele ekipleri Irak uyruklu oldukları belirtilen 1’i kadın toplamda 21 kişiyi gözaltına aldı. Dijital verilerine el konulan ve ifadeleri alınan zanlılardan 5’i emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun adliyesine sevk edildi. 4 şüpheli ise savcılık talimatıyla sınır dışı edildi.
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