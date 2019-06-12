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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi Haberi

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi Haberi

Adliye önünde önlem alan özel harekat polislerinden görüntü

Polis Akalan Terör Örgütü Özel Harekat Polisleri 

-Çevik kuvvet polislerinden görüntü
-Adliye binasından görüntü
-Şahısların getirilmesi
-Polislerden görüntü
-Şahısların araçlardan indirilmesi
-Şüpheli kadınlardan birinin çocuğunun polisler tarafından sevilmesi
-Şüphelilerin adliyeye girdirilmeleri

( MERSİN )- Mersin merkezli 4 ilde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 18 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi - Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi MERSİN

- Mersin merkezli 4 ilde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 18 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, örgütün kırsal alanında faaliyet gösterdikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Bursa, Yalova, Ankara ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 2'si kadın 18 kişi gözaltına alınırken, şahısların adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Aramalarda ayrıca silah dürbünü ile çok sayıda yaşam malzemesi bulundu. Emniyetteki ifadeleri tamamlan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
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