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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8'e yükseldi - OSMANİYE İzle

DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8'e yükseldi - OSMANİYE İzle

- DEAŞ'lı şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişi - DEAŞ'lı şüphelilerin emniyete götürülüşü Osmaniye 'deki DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8'e yükseldiOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon kapsamında aranan firari 3 şüpheli daha yakalandı. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 8 oldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Osmaniye 'de, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki eylemlerine katıldığı iddia edilen şüphelilere yönelik 8 Kasım'da operasyon düzenlemişti. Operasyonda Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alınmış, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Akalan Terör Örgütü Trol 

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