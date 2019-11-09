DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - OSMANİYE

- DEAŞ operasyonu - Polislerin belirlenen adrese operasyon yapması - Olay yeri görüntüleri - Olay yeri incelemesi Osmaniye 'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, DEAŞ'ın Suriye'deki faaliyetlerine katıldığı iddia edilen Suriye uyruklu A.A, M.E, A.E. ve M.E.E, yakalandı.Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
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