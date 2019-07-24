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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı Haberi

DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı Haberi

Şahıslar emniyetten çıkarılırken

Akalan Terör Örgütü 

-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü öğrenilen 4 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 4 şahıstan ikisi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Tekirdağ genelinde Radikal Dini Terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve örgüt adına faaliyet gösteren şahısların deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen K.A., G.M., S.S. ve M.A. isimli 4 şahıs, DEAŞ Terör Örgütü üyeliğinden yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalandığı adreste yapılan arama neticesinde zanlılara ait cep telefonları, laptop, hard disk ve flash belleğe incelenmek üzere el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüphelinden S.S. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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