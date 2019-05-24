DEAŞ operasyonu - TEKİRDAĞ

- Zanlının adliyeye getirilişi - Çerkezköy ilçesinde bir zanlı gözaltına alındıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen Muhammed A'yı (35) takibe aldı.Takip sonucu zanlı, Kızılpınar Mahallesi'ndeki apartmanın bodrum katında gözaltına alındı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım