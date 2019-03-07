DEAŞ operasyonu - SAMSUN Haberi

: - Samsun Adalet Sarayı dış genel planı - Zanlıların adliyeye getirilişi Samsun 'daki DEAŞ operasyonu - Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıSAMSUN (AA) - Samsun 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden H.D.M.M, R.H.M.M. ve G.N.J.J'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Gözaltındaki 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Samsun 'da üç gün önce 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23'ü Irak, biri Suriye vatandaşı 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanmış, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım