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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
DEAŞ operasyonu - KOCAELİ

DEAŞ operasyonu - KOCAELİ

- Kocaeli Adliyesi'nden genel görünüm - Şüphelilerin adliyeye çıkarılışı Kocaeli 'deki DEAŞ operasyonu - Terör örgütünün ildeki yapılanmasını oluşturmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye çıkarıldıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, DEAŞ'a bağlı grupla hareket ederek, örgütün ildeki yapılanmasını oluşturmaya çalıştığı ve Dilovası ilçesinde bir dernek bünyesinde eğitim faaliyeti yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler A.P, K.A, S.T.A, M.A, N.A, İ.Ö, E.A, R.A, Ö.Y, D.Ç, D.A. ve S.O, sağlık kontrolünden geçirilerek Kocaeli Adliyesi'ne çıkarıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 15 Mart'ta yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilmişti.Şüphelilerden S.O'nun, çalışmalar kapsamında daha sonra yakalandığı öğrenildi.

Bild Akalan Terör Örgütü Trol 

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