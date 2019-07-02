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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
DEAŞ operasyonu - KAYSERİ İzle

DEAŞ operasyonu - KAYSERİ İzle

- Zanlıların sağlık kontrolüne getirilmesi - Zanlıların emniyete götürülmesi Kayseri 'de DEAŞ operasyonu - Terör örgütü DEAŞ adına Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü ileri sürülen 9 şüpheli gözaltına alındıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgüt adına Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü iddia edilen 9 zanlı yakalandı.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ faaliyetlerinin önlenmesi ve örgüte yeni eleman temininin önüne geçilmesi amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Suriye ve Irak uyruklu 10 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
DEAŞ adına Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilerden 9'u gözaltına alındı.Adresinde bulunamayan bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Akalan Leman Terör Örgütü Trol 

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