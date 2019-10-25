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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
DEAŞ operasyonu - KAYSERİ Haberi

DEAŞ operasyonu - KAYSERİ Haberi

- Kayseri Devlet Hastanesi - DEAŞ zanlısının sağlık kontrolüne getirilişi Kayseri 'de DEAŞ operasyonu - DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, Kocasinan ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki bir eve düzenledikleri operasyonda, örgüt üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu Ahmet A'yı gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Terör Örgütü Trol 

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