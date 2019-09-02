DEAŞ operasyonu - KARABÜK

- Adliye önü detay görüntüler - Şüphelinin adliyeye götürülme görüntüleri Karabük 'te DEAŞ operasyonu - Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındıKARABÜK (AA) - Karabük 'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışma sonucu kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddia edilen A.D. gözaltına alındı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine götürüldü.
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