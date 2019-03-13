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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
DEAŞ operasyonu - İZMİR Video

DEAŞ operasyonu - İZMİR Video

- Zanlıların emniyetten çıkarılışı İzmir 'de DEAŞ operasyonu - Örgüte eleman kazandırdığı ileri sürülen 8 şüpheli yakalandıİZMİR (AA) - İzmir 'de terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandırdıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren bazı kişilerin örgüte eleman kazandırdıklarının tespiti üzerine 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin sabah kent merkezi ve Aliağa ilçesinde düzenlediği operasyonda 8 zanlı yakalandı.Şüphelilerin ikametlerinde ve örgüte paralel faaliyet gösterdiği tespit edilen bir kitap evinde yapılan aramalarda, toplatma kararı bulunan çok sayıda yasak yayın ile terör örgütünü simgeleyen amblem bulunan bez parçası ele geçirildi. Dijital verilere incelenmek üzere el konuldu.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Akalan Leman Yakalama Kararı Terör Örgütü Trol 

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