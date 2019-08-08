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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
DEAŞ operasyonu - İZMİR

DEAŞ operasyonu - İZMİR

- Şüphelilerin hastane ve emniyet binasından çıkarılması İzmir 'de DEAŞ operasyonu - Terör örgütüyle bağlantılı oldukları ve talimatları doğrultusunda hareket ettikleri öne sürülen 9 Suriye uyruklu gözaltına alındıİZMİR (AA) - İzmir 'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 9 Suriye uyruklu yakalandı.Alınan bilgiye göre, daha önce diğer illerde DEAŞ'a yönelik operasyonlarda ele geçirilen dijital malzemeleri inceleyen ekipler, İzmir 'de terör örgütüyle bağlantılı şüphelilerin bulunduğunu tespit etti.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü ile bağlantılı oldukları ve örgüt talimatları doğrultusunda hareket ettikleri öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Hastane Akalan Terör Örgütü 

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