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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
DEAŞ operasyonu - DÜZCE Haberi

DEAŞ operasyonu - DÜZCE Haberi

- Şahısların adliyeye getirilmesi Düzce 'de DEAŞ operasyonu - Doğa kampı bahanesiyle kente getirildiği öğrenilen 24 çocuğa, örgütsel eğitim verdikleri iddiasıyla 3 şüpheli ile bu kişilere yer temin eden 1 kişi yakalandıDÜZCE (AA) - Düzce 'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gümüşova ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, İstanbul'dan Düzce 'ye getirilen çocuklara örgütün benimsediği düşünce ve faaliyetlerde eğitim verdikleri tespit edilen 3 şüpheli ile bunların barınmalarını sağlayan 1 kişi gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin savcılık sorguları sürüyor.Bu arada 24 çocuğun, doğa kampı adı altında İstanbul'dan Düzce 'ye eğitime getirildiği öğrenildi.

Akalan Terör Örgütü Avcılık 

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