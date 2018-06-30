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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
DEAŞ operasyonu - ADANA Video

DEAŞ operasyonu - ADANA Video

- Ekiplerin adreslere baskın yapması - Zanlıların gözaltına alınması - Zanlıların adli tıp kontrolüne getirilmesiADANA (AA) - Adana 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine özel harekat polisinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 12 kişiyi yakalayarak evlerinde arama yaptı.Gözaltına alınan ve Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis Adli Tıp Harekat Polisi Terör Örgütü Trol 

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