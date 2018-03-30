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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
DEAŞ operasyonu - ADANA Video

DEAŞ operasyonu - ADANA Video

- Zırhlı polis araçlarından görüntü - Özel harekat polisinden görüntü - Kadın zanlının adli tıp birimine getirilmesi Adana 'da DEAŞ operasyonu - Operasyon kapsamında biri kadın 5 şüpheli yakalandıADANA (AA) - Adana 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt adına düzenlenen toplantılara katıldığı ve savaş bölgelerine eleman temin ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, biri kadın 5 şüpheliyi yakaladı.Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Toplantı Emniyet Müdürlüğü Harekat Polisi Terör Örgütü Özel Harekat Polisleri 

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