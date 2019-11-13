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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
DEAŞ’lı teröristin ‘tampon’ bölgede üçüncü günü İzle

DEAŞ’lı teröristin ‘tampon’ bölgede üçüncü günü İzle

DEAŞ'lı teröristin Pazarkule'de bekleyişi

Gıda Takviyesi Tampon Bölge Sınır Kapısı İngilizce Sınır Dışı 

-tampon bölge
-genel ve detaylar

( EDİRNE )- Geceyi yine arabada geçirdi EDİRNE

- Edirne’de, Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lının Pazarkule Sınır Kapısı’nda, tampon bölgede bekleyişi üçüncü gününde sürüyor. DEAŞ'lı terörist, geceyi tampon bölgeye çekilen araçta geçirdiği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanarak, Pazartesi günü Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı Muhammad Darwis B.’nin (39) tampon bölgede üçüncü gününde bekleyişi sürüyor. Geceyi arabada geçiriyor Söz konusu DEAŞ’lı Muhammad Darwis B.’nin Ürdün uyruklu olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edildi. Söz konusu DEAŞ’lının geceyi tampon bölgeye çekilen araçta çekildiği ve kendisine gıda takviyesinde bulundu. Ürdün uyruklu, ABD pasaportu var İstanbul Göç İdaresi tarafından Pazartesi günü sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirilen Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı terörist, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a sınır dışı edildi. Ancak karşıdaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler, teröristi kabul etmeyerek yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği Muhammad Darwis B., iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı. Söz konusu DEAŞ'lı teröristin çok iyi derecede Arapça ve İngilizce bildiği iddia edildi. Muhammad Darwis B.'nin dünden bugüne tampon bölgede bekleyişi sürüyor. Öte yandan, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki güvenlik önlemleri artırılırken, sınır kapısının önü resmi ve sivil araçlarla gazetecilerin görüntü almaması için kapatıldı.
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