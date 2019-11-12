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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
DEAŞ’lı teröristin ‘tampon’ bölgede bekleyişi sürüyor

DEAŞ’lı teröristin ‘tampon’ bölgede bekleyişi sürüyor

Pazarkule Sınır Kapısı

Akalan Nani Tampon Bölge Sınır Kapısı Sınır Dışı 

-tampon bölgeden görüntü
-genel ve detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de, Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lının Pazarkule Sınır Kapısı’nda, tampon bölgede bekleyişi sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanarak, dün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı Muhammad Darwis B.’nin (39) bekleyişi sürüyor. Söz konusu DEAŞ’lı Muhammad Darwis B.’nin Ürdün uyruklu olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edildi. İstanbul Göç İdaresi tarafından dün sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirilen Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı terörist, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a sınır dışı edildi. Ancak karşıdaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler, teröristi kabul etmeyerek yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği Muhammad Darwis B., iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı. Muhammad Darwis B.'nin dünden bugüne tampon bölgede bekleyişi sürüyor. Öte yandan, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki güvenlik önlemleri artırılırken, sınır kapısının önü resmi ve sivil araçlarla gazetecilerin görüntü almaması için kapatıldı.
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