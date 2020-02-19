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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
DEAŞ'lı infazcı babanın diğer oğlu ve karısı da yakalandı

DEAŞ'lı infazcı babanın diğer oğlu ve karısı da yakalandı

şahısların görüntüsü

( BURSA )- Sözde terör örgütünün infazcı komutanının diğer oğlu ve karısı da Kocaeli'de yakalanarak Bursa'ya getirildi BURSA

Akalan Gesi Terör Örgütü 


- Bursa'da Suriye'nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticiliğini yapan 50 yaşındaki Abu Taki Alshamy kodlu teröristin yakalanmasının ardından bu akşamda diğer oğlu ve eşi Kocaeli'nde yakalanarak Bursa'ya getirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gözaltına alınan ve terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlenen Suriye uyruklu sözde komutan Abu Taki Alshamy'nin eşi ve diğer bir oğlunun da Kocaeli'de yaşadığını belirledi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilere ait adrese 17 Şubatta operasyon düzenleyen ekiplerin, Alshamy'nin eşi B.A. ve oğlu V.E'yi gözaltına aldığı öğrenildi. B.A. ve V.E. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Bu olayla birlikte gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının sorguları, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyor. (HG-
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