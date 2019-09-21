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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
DEAŞ'ın Telafer sözde emiri adliyeye sevk edildi Haberi

DEAŞ'ın Telafer sözde emiri adliyeye sevk edildi Haberi

Şahısların sağlık kontrolüne getirilmesi ve götürülmesi

Kaçak Harekete Geç Terör Örgütü Trol 

-detaylar
-Not: Telafer sözde emiri (Kırmızı gömlekli)

( KAYSERİ )- Kayseri'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede KAYSERİ

- Kayseri’de Polis Özel Harekat’ın da katılımıyla DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda DEAŞ’ın silah ve mühimmatlardan sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen ve Telafer sözde emirinin de aralarında olduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, PÖH’ün de katılımıyla DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında akşam saatlerinde harekete geçen ekipler, DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu S.H, A.A.Y, A.T ve R.E.’yi yakaladı. Yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan S.H.’nin, DEAŞ’ın Irak Telafer sözde emiri olduğu, DEAŞ adına silah ve mühimmatlardan sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü ve Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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