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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
DEAŞ’ın Telafer Emiri Kayseri’de yakalandı

DEAŞ’ın Telafer Emiri Kayseri’de yakalandı

polis ekiplerinin operasyona gitmesi ve evlerde arama yapması

Kaçak Akalan Harekete Geç Terör Örgütü Polis Ekipleri 

-gözaltına alınan şahısların emniyete getirilmesi

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de Polis Özel Harekat’ın da katılımıyla DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda DEAŞ’ın silah ve mühimmattan sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen Telafer sözde emiri kıskıvrak yakalandı Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri PÖH’ün de katılımı ile DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında akşam saatlerinde harekete geçen ekipler, DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu S.H, A.A.Y, A.T ve R.E.’yi yakaladı. Yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan S.H’nin, DEAŞ’ın Irak Telafer sözde emiri olduğu, DEAŞ adına silah ve mühimmattan sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü ve Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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