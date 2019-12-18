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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı 6 şüpheli gözaltına alındı - OSMANİYE

DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı 6 şüpheli gözaltına alındı - OSMANİYE

- Jandarmanın evlere baskın yapması - Şüphelinin gözaltına alınması Osmaniye 'de DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı 6 şüpheli gözaltına alındıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu 6 zanlı yakalandı. Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ terör örgütünün yılbaşında sansasyonel eylemlerini önleme çalışmaları kapsamında, Suriye'de bulundukları süre içerisinde örgütün üst düzey emir ve savaşçısı olarak hizmet ettiği ileri sürülen Suriye uyruklu D.E, M.M, M.K, U.H, H.A. ve H.E'nin gözaltına alındığı belirtildi.Açıklamada, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konulduğu ifade edildi.

Savaşçı Akalan Yılbaşı Terör Örgütü 

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