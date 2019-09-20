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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Kayseri'de yakalandı

DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Kayseri'de yakalandı

- Operasyon görüntüsü - Zanlıların emniyete getirilmesi - Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Telafer emirinin de aralarında bulunduğu Irak uyruklu 4 zanlı gözaltına alındıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün sözde Telafer emirinin de aralarında bulunduğu Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu S.H, A.A.Y, A.T. ve R.E'yi adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı.Zanlılardan S.H'nin Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinin sözde emiri ve örgütün silah ve mühimmat sorumlusu olduğu, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlendi.Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Kaçak Akalan Terör Örgütü 

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