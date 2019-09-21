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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
DEAŞ'ın sözde emiri ölü taklidiyle kurtulmuş - KAYSERİ Haberi

DEAŞ'ın sözde emiri ölü taklidiyle kurtulmuş - KAYSERİ Haberi

- Kayseri Devlet Hastanesi binasının dış genel planı - Zanlıların hastaneye getirilmesi - Sözde emirin koltuk değneğiyle yürümesi - Zanlıların adliyeye sevkiDEAŞ'ın sözde emiri ölü taklidiyle kurtulmuş - Kayseri 'de yakalanan sözde emir ile 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi - Sözde emirin, Irak'ta kaldığı cezaevinden kurtarılması için DEAŞ üyelerince düzenlenen baskında, Irak polisi tarafından öldürülmek istendiği, bu sırada ölenlerin arasına gizlenip ölü taklidi yaparak yaralı kurtulduğu ortaya çıktıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan örgütün sözde Telafer emiri ile 3 zanlı, adliyeye çıkarıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, önceki gün düzenlenen operasyonda yakalanan sözde emir S.H. ile A.A.Y, A.T. ve R.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, adliyeye götürüldü.DEAŞ'ın güç kaybetmesi sonucu eşiyle birlikte kaçak yollarla yurda giriş yaptığı tespit edilen "Ebu Muhammed" kod adlı S.H'nin, 2008 yılında terör örgütü El Kaide'ye katıldığı, 2012'de de DEAŞ'a katıldıktan sonra terör örgütü içinde bir anda yükselip 30 bin kişiden sorumlu emir haline geldiği, Irak polisi tarafından yakalanarak, cezaevine konulduğu öğrenildi.Terör örgütü DEAŞ'ın, üyelerini kurtarmak için cezaevine yaptığı baskında, Irak polisi tarafından öldürülmek istenen S.H'nin, baskında ölen kişilerin arasında ölü taklidi yapıp yaralı kurtulduğu, eşiyle birlikte yaklaşık 2 ay önce yasa dışı yollardan Türkiye'ye geldiği, örgüte kadın üye kazandırılmasından da sorumlu olduğu bilgisine ulaşıldı.

Hastane Kaçak Akalan 2008 Yılı Terör Örgütü 

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