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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
DEAŞ'ın mavi listesinde aranan terörist teslim oldu

DEAŞ'ın mavi listesinde aranan terörist teslim oldu

Teröristin fotoğrafı

Çatışma Lyon Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-arşiv görüntüler

( ŞIRNAK )- Terör arananlar listesinde 1 milyon 500 ödüllü terörist teslim oldu ŞIRNAK

- Terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı faaliyet yürüten ve arananlar listesinde 1 milyon 500 bin ödüllü mavi listede bulunan Ayşenur İnci isimli terörist güvenlik kuvvetlerine teslim oldu. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, teslim olan teröristle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütünün çatışma bölgeleri ile irtibatlı şahısların deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Adıyaman ilinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte iken DEAŞ saflarında silahlı faaliyet yürütmek için Suriye ülkesine giden ve terör arananlar listesinde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi listede bulunan Ayşenur İnci isimli şahıs yapılan çalışmalar neticesinde 15 Aralık 2018 tarihi saat 13.40 sıralarında ilimiz Habur Kara Hudut Kapısına gelerek teslim olmuştur" denildi.
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