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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
'DEAŞ'ın Irak'taki kaynaklarının kurutulması için 5 yıla ihtiyaç var' - ERBİL Haberi

'DEAŞ'ın Irak'taki kaynaklarının kurutulması için 5 yıla ihtiyaç var' - ERBİL Haberi

"DEAŞ'ın Irak'taki kaynaklarının kurutulması için 5 yıla ihtiyaç var" - ERBİL

: - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver ile röportaj"DEAŞ'ın Irak'taki kaynaklarının kurutulması için 5 yıla ihtiyaç var" - IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver: - "Örgüt şu anda El Kaide gibi kendini yer altında tekrar organize ediyor. Yol üstünde ise küçük kontrol noktaları kurarak eylem düzenliyor" - "Uluslararası koalisyon güçlerinin istihbarat raporlarına göre, DEAŞ'ın mali ve diğer kaynaklarının kurutulması için 5 yıla ihtiyaç var"ERBİL (AA) - HEMN BABAN - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki mali ve diğer kaynaklarının kurutulması için 5 yıla ihtiyaç olduğunu belirtti.
Yaver, AA muhabirine terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki varlığı ve mevcut yapısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.Irak Başbakanı Haydar el - İbadi'nin, Aralık 2017 tarihinde DEAŞ'ın Irak'taki varlığının sona erdiğini duyurduğunu ancak bunun henüz gerçekleşmediğini belirten Yaver, şunları ifade etti:"Uluslararası koalisyon güçlerinin istihbarat bilgilerine göre, Irak'ın 2'nci büyük kenti Musul'u ele geçiren, bir ara ülkenin üçte birini elinde tutan, petrol satarak mali gelir elde eden DEAŞ'ın, bir müddet etkisiz hale getirileceği ancak daha sonra başka bir isim altında harekete geçeceği yönünde öngörüler var. Örgüt şu anda El Kaide gibi kendini yer altında tekrar organize ediyor. Yol üstünde ise küçük kontrol noktaları kurarak eylem düzenliyor."Örgütün askeri alanda büyük bir darbe almasından sonra, yeniden yapılanma içerisine girdiğini dile getiren Yaver, DEAŞ'ın özellikle Kerkük - Bağdat karayolu ve çevresindeki eylemlerinde bariz bir artışın meydana geldiğini aktardı.Eylemlerin dikkatli incelenmesiyle teröristlerin nasıl bir kapasiteye sahip olduğunun ortaya çıkarılabileceğini anlatan Yaver, "Örgütün yaptığı son eylemler ele alınırsa, birkaç saat içinde sokakları tutarak insan kaçırması, fidye alması veya intihar eylemi düzenlemesi örgütün elinin zayıfladığını gösteriyor. Ancak halk arasında korku yaymaya devam ediyor. Eylemleri küçük olabilir ancak halkın moralini bozuyor." değerlendirmesinde bulundu.Örgütün Irak'taki varlığının devamına da değinen Yaver, "Uluslararası koalisyon güçlerinin istihbarat raporlarına göre, DEAŞ'ın mali ve diğer kaynaklarının kurutulması için 5 yıla ihtiyaç var." dedi.
Yaver, Irak merkezi hükümetinin bazı bölgelerde denetiminin olmadığını hatırlatarak şunları kaydetti:"DEAŞ'ın, Irak'ta elinde tuttuğu herhangi bir bölge yok ancak bazı kentlerde rahatça hareket edebiliyor. Buna karşılık Irak merkezi hükümetinin denetiminde olmayan bazı bölgeler var. Mesela Diyala ve Salahaddin vilayetleri arasındaki stratejik Hemrin Dağ silsilesi Irak merkezi hükümetinin tam olarak kontrolünde değil. Bu dağlar çok önemlidir. Bunun yanında Musul'un sahra bölgeleri de öyle. Örgüt bu bölgede rahatlıkla dolaşabiliyor."

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