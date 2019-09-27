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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
DEAŞ'ın elektrik mühendisi tutuklandı

DEAŞ'ın elektrik mühendisi tutuklandı

Zanlının adliyeden çıkartılması

Akalan Terör Örgütü İstihbarat 

-Polis arasına yürütülmesi
-Polis aracına bindirilip cezaevine götürülmesi

( ADANA )- Suriye'de Telabyad Belediyesinde DEAŞ'ın idari işlerini takip eden elektrik mühendisi Adana'da yakalandı ADANA

- Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın etkin olduğu dönemde Telabyad şehrinde örgüt adına belediye idari işlerini yapan iki kardeşi de örgütte savaşırken ölen elektrik mühendisi Adana'da yakalanıp tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de etkin olduğu dönemde Telabyad şehrinde örgüt adına belediyede idari işlerde görev alan elektrik mühendisi Mustafa Ziyad'ın (32) yasa dışı yollardan Adana'ya geldiğini tespit etti. Terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis zanlının DEAŞ'ın uyuyan hücrelerinden olabileceğini değerlendirerek kısa sürede Sarıçam ilçesinde yaya olarak giderken yakaladı. Emniyete getirilen ve sorguya alınan zanlının DEAŞ'ın belediyede iş yerlerinin yanı sıra silah ve mühimmat kaydı yaptığı öğrenildi. Ayrıca şahsın iki kardeşinin DEAŞ saflarında savaşırken hayatını kaybettiği de belirlendi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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