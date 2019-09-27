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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
DEAŞ'ın cephane sorumlusuna tutuklama - ADANA

DEAŞ'ın cephane sorumlusuna tutuklama - ADANA

- Emniyet Müdürlüğü binası - Zanlının çıkarılıp polis aracına bindirilmesiDEAŞ'ın cephane sorumlusuna tutuklama - Adana 'da, Suriye'de örgütün mühimmatlarından sorumlu olduğunu belirlenen elektronik mühendisi tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da, daha önce Suriye'de örgütün mühimmatlarından sorumlu olduğu tespit edilen şüpheli operasyonla yakalanıp tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiğini belirlediği Suriye uyruklu Mustafa Z'nin (32) yasa dışı yoldan ülkeye giriş yaparak kente geldiğini belirledi.Merkez Sarıçam ilçesinde bulunduğu bilgisine ulaşılan zanlı, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin elektronik mühendisi olduğu ve daha önce Suriye'nin Tel Abyad kentinde örgütün mühimmatlarından sorumlu olduğu belirlendi. Ayrıca zanlının örgüt adına kentteki iş yerlerinin kaydını da tuttuğu öğrenildi.Mustafa Z'nin iki kardeşinin ise örgüt saflarında katıldığı ve çatışmalarda öldüğü iddia edildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Cephane Polis Aracı Çatışma Terör Örgütü İstihbarat 

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