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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı - ADANA

DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı - ADANA

- Özel harekat polislerinin eve baskın yapması - Güvenlik önlemleri Adana 'da DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararıADANA (AA) - Adana 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.Çalışmalar kapsamında örgüt adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.
Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, buralarda yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Polis Şafak Vakti Terör Örgütü Özel Harekat Polisleri Trol 

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