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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
DEAŞ'a yeni yıl operasyonu

DEAŞ'a yeni yıl operasyonu

Zanlının bir evde arama yapması

Adli Tıp Harekat Polisi Şafak Vakti Terör Örgütü Özel Harekat Polisleri 

-Özel harekat polisinin önlem alması
-Evin avlusundaki ve çevresindeki özel harekat polisleri
-Evin tavukların bulunduğu bölümde arama yapılması
-Zanlının evden çıkartılması
-Polis aracına bindirilmesi
-Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

( ADANA )- Adana'da yeni yılda eylem yapabileceği değerlendirilen terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı ADANA

- Adana'da yeni yılda eylem yapabileceği değerlendirilen terör örgütü DEAŞ'e yönelik yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon başlattı. Terör ekipleri şafak vakti 250 polisle 16 ayrı adrese eş zamanlı olarak 18 kişiyi yakalamak için operasyon yaptı. Operasyona terör ekiplerinin yanı sıra özel harekat polisleri de katıldı.
Evlere tek tek giren polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Girdiği evlerde didik didik arama yapan ekipler, ele geçirdikleri suç unsurlarına el koydu. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi.
Zanlılar sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların DEAŞ'a katılıp Suriye'ye giderek burada bir süre bulunup savaştıktan sonra geri Adana'ya döndükleri de ileri sürüldü.
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